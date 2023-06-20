Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми пропонуємо Україні кредит на наступні 4 роки до 50 мільярдів євро", - сказала вона.

Зокрема йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що цей пакет допомоги Україні фінансуватиметься коштом внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора, й інших донорів.

"Забезпечити передбачуване фінансування України на її шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором. У сфері міграції ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів і економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 мільярдів євро", - додала президентка Єврокомісії.

Раніше Bloomberg писав, що Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги обсягом близько 50 мільярдів євро для підтримки України на тлі українського контрнаступу з метою повернення територій, втрачених після вторгнення Росії.

Зазначалося, що комісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни. Тому вона запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.