Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансової допомоги Україні на наступні 4 роки
Європейська комісія планує виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі чотири роки
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми пропонуємо Україні кредит на наступні 4 роки до 50 мільярдів євро", - сказала вона.
Зокрема йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що цей пакет допомоги Україні фінансуватиметься коштом внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора, й інших донорів.
"Забезпечити передбачуване фінансування України на її шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором. У сфері міграції ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів і економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 мільярдів євро", - додала президентка Єврокомісії.
Раніше Bloomberg писав, що Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги обсягом близько 50 мільярдів євро для підтримки України на тлі українського контрнаступу з метою повернення територій, втрачених після вторгнення Росії.
Зазначалося, що комісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни. Тому вона запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.
- Також 6 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами.
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