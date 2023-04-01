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Головна Світ Урсула фон дер Ляєн претендує на пост генсека НАТО, - The Sun

Урсула фон дер Ляєн претендує на пост генсека НАТО, - The Sun

1 квітня, 2023 субота
09:09
Світ Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн претендує на пост генсека НАТО, проте Лондон, найімовірніше, заблокує її кандидатуру

Про це пише британський таблоїд The Sun з посиланням на дипломатичні джерела.

Відомо, що чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще минулого року і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв’язку з нападом РФ на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року. 

Формальних виборів генсека не передбачено, оскільки 30 країн-членів західного альянсу обирають нового лідера консенсусом.

Американці зазвичай не висувають свого кандидата, оскільки американський генерал традиційно обіймає посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Проте, Білий дім має великий вплив на те, хто отримає цю посаду.

Видання зазначає, що британські джерела припускають, що Лондон, швидше за все, накладе вето на кандидатуру фон дер Ляєн, посилаючись на її "поганий послужний список на чолі Міноборони Німеччини".

Відомо, що міністр оборони Британії Бен Воллес також фігурує серед кандидатів і претендує на те, щоб стати першим за 20 років генсеком НАТО з Британії.

  • 31 березня повідомлялося, що НАТО повноцінно поновлює представництво в Києві, щоб посприяти співпраці та діалогу, який поглиблюється, між Україною та Альянсом.
ЄС
Єнс Столтенберг
НАТО
Велика Британiя
Урсула фон дер Ляєн
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