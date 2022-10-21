При створенні антидронової оборони Україна не має копіювати технічні рішення інших держав, - ексочільник ДП "Антонов" Лось
Україна має створювати багатоешелоновану і багатоваріантну систему ближньої, середньої і дальньої протиракетної та протиповітряної оборони
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній президент ДП "Антонов" Олександр Лось.
"Не треба нічого копіювати нічого у західних та східних колег. Не можна брати за зразок ізраїльську чи європейську систему. Нам треба створювати свою систему. Так, з використанням комплексів, підходів, окремих елементів. Треба брати за приклад не копіювання технічних рішень, а залучення підходів щодо створення політико-воєнних спільнот держав і розробників для створення української об'єднаної системи ПРО і ППО", - зазначив він.
Лось сказав, що так працюють США та Ізраїль щодо "Залізного купола".
"Нам треба залучати принципи кооперації. На сьогодні існує нестійкість української логістики. В першу чергу, треба мати доступ до мікроелектроніки, створення систем обчислення. Треба створювати багатоешелоновану і багатоваріантну систему ближньої, середньої і дальньої ПРО і ППО. Саме у свій спосіб, нікого не копіюючи", - підсумував експрезидент підприємства.
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