При в'їзді до Києва сталась ДТП з трьома автомобілями

Про це повідомили Вартові.Еспресо.



За попередніми даними, Nissan та Volkswagen рухалися в сторону Києва.



Раптом на зустрічну смугу вилетів Chevrolet, який спочатку таранить Volkswagen, а потім і Nissan.



В даній автопригоді постраждав водій Volkswagen. Його госпіталізували. Skoda евакуювали.



Водія-винуватця аварії забрали до медзакладу для перевірки на стан сп'яніння.



На місці працює слідчо-оперативна група, яка і встановить подробиці ДТП.

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