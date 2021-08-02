При в'їзді до Києва сталась ДТП з трьома автомобілями
На столичному Броварському проспекті сталася ДТП за участі трьох авто
Про це повідомили Вартові.Еспресо.
За попередніми даними, Nissan та Volkswagen рухалися в сторону Києва.
Раптом на зустрічну смугу вилетів Chevrolet, який спочатку таранить Volkswagen, а потім і Nissan.
В даній автопригоді постраждав водій Volkswagen. Його госпіталізували. Skoda евакуювали.
Водія-винуватця аварії забрали до медзакладу для перевірки на стан сп'яніння.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка і встановить подробиці ДТП.
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