"Прибуватиме на 2,5 години раніше": Укразалізниця прискорить поїзд з Києва до Бердянська

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



"Для зручності пасажирів Укрзалізниця змінює розклад і маршрут прямування поїзда №227/228 Київ-Бердянськ. Так, з 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше", - йдеться у повідомленні.



За інформацією компанії, поїзд відправлятиметься з Києва о 19:19 і прибуватиме у Бердянськ о 10:40. Зворотно поїзд вирушатиме за старим розкладом о 17:22 з Бердянська і прибуватиме до Києва о 9:18 - на 37 хвилин раніше, ніж за попереднім розкладом.



Зазначається, що буде скасована зупинка на станції Дніпро-Лоцманська, замість неї в обох напрямках поїзд прямуватиме через станцію Дніпро-Головний. Також прибуття та відправка по станції ім. Тараса Шевченка у напрямку з Бердянська на Київ буде о 5:54-5:57 замість 5:55-6:15.



У пресслужбі додали, що компанія реалізовує програму економії 1 млн годин у подорожі протягом року за рахунок зміни графіків курсування поїздів. Так, зміни дозволять пасажирам економити 115 тис. годин часу в подорожі до кінця літа.



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