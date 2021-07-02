"Прибуватиме на 2,5 години раніше": Укразалізниця прискорить поїзд з Києва до Бердянська
Укрзалізниця змінить маршрут курсування поїзду з Києва до Бердянська аби скоротити час у дорозі на 2,5 години
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Для зручності пасажирів Укрзалізниця змінює розклад і маршрут прямування поїзда №227/228 Київ-Бердянськ. Так, з 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше", - йдеться у повідомленні.
За інформацією компанії, поїзд відправлятиметься з Києва о 19:19 і прибуватиме у Бердянськ о 10:40. Зворотно поїзд вирушатиме за старим розкладом о 17:22 з Бердянська і прибуватиме до Києва о 9:18 - на 37 хвилин раніше, ніж за попереднім розкладом.
Зазначається, що буде скасована зупинка на станції Дніпро-Лоцманська, замість неї в обох напрямках поїзд прямуватиме через станцію Дніпро-Головний. Також прибуття та відправка по станції ім. Тараса Шевченка у напрямку з Бердянська на Київ буде о 5:54-5:57 замість 5:55-6:15.
У пресслужбі додали, що компанія реалізовує програму економії 1 млн годин у подорожі протягом року за рахунок зміни графіків курсування поїздів. Так, зміни дозволять пасажирам економити 115 тис. годин часу в подорожі до кінця літа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе