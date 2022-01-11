Придушений протест у Кахастані. Росія - "жандарм" Євразії": Володимир Огризко у стрімі з Сергієм Руденком
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"Придушений протест у Кахастані. Росія - "жандарм" Євразії" - на ці теми говоритиме ведучий Сергій Руденко із політиком, дипломатом, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимиром Огризком.
Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:00.
Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.
Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 12 січня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".
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