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Прихований заробіток, маніпуляції з майном та зв’язки з ОПЗЖ. Як Верховний Суд знову зганьбився через кандидата до ВРП

Тетяна Шустрова
14 жовтня, 2022 п'ятниця
17:15
Статті судовий контроль

Конкурс до Вищої ради правосуддя завершився. Невдовзі ми дізнаємось, хто з кандидатів пройшов відбір та був визнаний Етичною радою гідним високої посади

За останні кілька місяців рада провела понад 60 співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП від Верховної Ради України, З'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, а також від З’їзду суддів України.

Яких тільки претендентів ми з вами не бачили. І встигли не один раз здивуватися їхній відчайдушності та самовпевненості. А ще — неймовірній вдачі: мати статки, які в кілька разів перевищують офіційні доходи, купувати нерухомість за ціною нижче за ринкову, та у передпенсійному віці жити нібито коштом матері та дружини.

Розповімо вам про останніх двох — кандидатів від З’їзду суддів. Співбесіди з ними завершили конкурс до Вищої ради правосуддя. Ми ще не знаємо, яке рішення ухвалила щодо них Етична рада, втім ці претенденти точно варті нашої уваги. Хоча б тому, що продовжують вершити правосуддя та виносити рішення іменем України.

Це Олександр Сасевич — суддя Львівського окружного адміністративного суду. За інформацією журналістів, у 2018-му році він брав участь у зустрічі, де заздалегідь погоджувалися кандидатури до Вищої ради правосуддя від З'їзду суддів. Це, очевидно, не відповідає принципам відбору на посади та підриває довіру до суддівської незалежності, - розповіла нашим журналістам експертка Центру протидії корупції Галина Чижик:

"До Сасевича питання і стосовно його ролі в цих от "мафіозних суддівських оборудках". Журналісти Bihus.Info зафіксували своїми камерами, як Сасевич разом з іншими суддями брав участь в одній із таємних нарад в приміщенні Адміністративного суду, де обговорювалось це питання. Із наради Сасевич вийшов останній разом із суддею сумновідомого ОАСКу Богданом Саніним і сів навіть  з ним в одне авто". 

Сасевич також був помічений і на ймовірній маніпуляції з декларуванням майна. Зокрема, скоріш за все, навмисно занизив ціну своєї автівки - Suzuki SX4 2012-го року випуску, вказавши вартість всього 149 тисяч 900 гривень, тоді як на той час таке авто навіть вживане — коштувало дорожче.

У 2014-му році дружина придбала ще одне авто Volkswagen Passat 2013-го року на кошти, які їй або подарували, або вона виграла у лотерею. А це 35 тис доларів - непоганий виграш виходить.     

Вже у 2020-му році дружина кандидата до ВРП разом із сином придбала квартиру у Львові  на 92 кв.м та 2 паркомісця.

У скільки ця покупка обійшлася родині - суддя не пам’ятає, - продовжує Галина Чижик:

"Чомусь Олександр Сасевич не вказує, скільки це коштувало, хоча це дуже дивно. Умовно кажучи, його дружина з сином купують нерухомість зараз, а не 20 чи 30 років тому. Він вказує, що їхня вартість невідома, хоча вона йому точно була відома. Хотілося б дізнатись, яким чином він пояснював це на співбесіді".

Коли ми зустріли Олександра Сасевича у суді, він обіцяв відповісти нам на всі наші питання. Втім вже наступного дня помічниця судді зателефонувала та скасувала домовлену зустріч. Очільник комітету з питань комунікацій в Раді суддів України виявився не дуже комунікабельним.

Як бачимо, відповідальність, відкритість та незалежність, які є обов’язковими для члена Вищої ради правосуддя - не найсильніші сторони Олександра Сасевича. Сподіваємось, Етична рада за результатами співбесіди ухвалить щодо цього кандидата справедливе рішення. 

А це інший претендент до Вищої ради правосуддя -  суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сергій Бурлаков. 

Його тісно пов'язують з харківським мільйонером та депутатом ІХ скликання Олександром Фельдманом, колишнім членом забороненої вже проросійської партії "ОПЗЖ", - говорить Галина Чижик:

"Фельдман був відомий тим, що голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го року, які фактично призвели до ескалації конфлікту під час Революції гідності. В 2017-18 рр. Бурлаков активно співпрацював з родиною Фельдманів і здійснював представництво їхніх інтересів, з цього ми можемо робити висновки про цього кандидата. Бурлаков, власне, отримував довіреності від Фельдмана і членів його родини".


 
У 2018-му році суддя Бурлаков керував болгарською фірмою. І, за декларацією, нічого за це не отримував. Експертка Центру протидії корупції вважає, що суддя, можливо, приховав свій заробіток:

"Це дуже дивна історія, тому що фактично він погодився надавати серйозні послуги, керував компанією, але робив це безоплатно. Або ж він був вказаний в реєстрах лише як номінальний керівник, і це теж питання до його доброчесності, або він насправді отримував якісь кошти, але їх приховував. Це питання, які мала ставити йому Етична рада".

Не може Бурлаков пояснити та статки своєї сім’ї, які ніяк не збігаються з офіційними доходами. Наприклад, мати судді у 2018-му році змогла набути у власність квартиру площею майже 40 кв.м у Борисполі Київської області, маючи станом на 2017-й рік дохід у 29 тис. грн та ще 217 грн заощаджень. Сергій Бурлаков забув вказати вартість цієї квартири матері, втім ми впевнені, що обійшлася нерухомість точно дорожче 29-ти тис. грн. "Дуже часто судді або ж кандидати в судді роблять це, аби не пояснювати звідки гроші, бо коли ціни немає, то нібито і не потрібно було якихось грошей платити за цю квартиру", - продовжує Галина Чижик: 

"Так само не декларує Бурлаков і вартість земельної ділянки площею понад 1000 кв. м на Харківщині, і понад 60 тис. кв. в Кіровоградській області, які його жінка набувала раніше. Величезні питання, звідки гроші на купівлю цієї нерухомості".

Суддя неодноразово був помічений на ймовірних маніпуляціях з вартістю свого майна. У декларації за 2017-й рік як кандидат на посаду судді Верховного суду Бурлаков вказав у своїй власності корпоративні права трьох підприємств. Вартість лише одного з них сягала понад сотню тисяч гривень. Втім на вимогу закону після призначення на посаду Бурлаков позбувся їх. Запевняє - за 500, 1000 та 5 тис. грн. Тобто, віддав практично задарма. Складно у це повірити. Схоже на чергову спробу приховати реальні статки. 

А ще Сергій Бурлаков отримує дуже коштовні подарунки. У 2018-му кандидату у ВРП подарували антикварну книгу "Батьки і діти судової реформи" 1914-го року та картину української художниці Валентини Самойлик-Артющенко "Човники біля причалу".

За словами експертів, Бурлакова вважають креатурою Бориса Гулька, голови  Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду. Одного  з найвпливовіших суддів та члена так званої "суддівської мафії", яка всі ці роки знищувала судову систему України, - каже Галина Чижик:

"У разі, якщо йому таки дадуть зелене світло, то дуже ймовірно, що за Бурлакова проголосує З‘їзд суддів і він стане членом ВРП. Ми розуміємо, чиїми вказівками та інструкціями він керуватиметься на цій посаді. Це продовження всіх тих ненависних практик, які ми мали в минулому, коли "суддівська мафія" фактично ставить своїх людей на посади у ВРП і потім контролює всю судову систему через них".

Маємо надію, що Етична рада прискіпливо дослідила останніх претендентів у Вищу раду правосуддя - ключовий суддівський орган. Його члени повинні мати кришталеву репутацію та бездоганну біографію, аби судова реформа і надалі відбувалась, а разом з тим - Україна рухалась у Європейський союз.

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