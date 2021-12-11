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Прикордонники не пустили до України російську співачку, яка гастролювала в окупованому Криму

11 грудня, 2021 субота
19:20
Суспільство прикордонники

Російській співачці Mary Gu заборонили в'їзд до України за незаконне відвідування окупованого РФ Криму

Про це повідомляє Державна прикордонна служба

Двох громадян РФ не пустили до України прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в одному зі столичних аеропортів. Вони встановили, що росіяни, які прибули рейсом зі Стамбулу, порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, та відвідували фестивалі, які проводилися на півострові.

Було з'ясовано, що жінка є російською співачкою, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків. Вони планували провести концерт в Україні. 

"За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишили нашу країну, відправившись у зворотному напрямку", - заявили у ДПСУ.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, йдеться про співачку Марію Гусарову (Mary Gu).

 

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Крим
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Держприкордонслужба
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окупація Криму
заборона на в'їзд
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