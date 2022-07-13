Про це Юрій Бірюков написав у Facebook.

"Калейдоскоп днів, подій, вантажів, покупок, відправлень. Про куплений за 10 000 000 грн БПЛА важко забути, але в голові він був на задньому плані, чекав. Привіт, пташки", - написав Бірюков.

"Це БПЛА далекої дії, за який ми заплатили наприкінці травня. Навчання пілотної групи триває, готується транспорт для перевезення та обслуговування. А ще – Старлінки, і ще те, і ще те", – зазначає Бірюков.

"Але найважливіше, найдорожче, найнеобхідніше – тут, на фото. Високо, довго і далеко. Щоб виявляти, спрямовувати та коригувати наші улюблені M777 та HIMARS", – пояснює волонтер.

Гроші на ці великі та дуже необхідні для наших артилеристів апарати збирали активісти ГО «Справа громад», половину традиційно заплатив Фонд Порошенка.

Долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ можна за реквізитами:

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