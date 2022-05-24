"Прийдіть і спробуйте заарештувати": голова Одеської ОВА відреагував на рішення російського суду про його заочний арешт і розшук

Відеокоментар Марченко розмістив на офіційному телеграм-каналі.

"Сьогодні Басманний суд Москви заочно оголосив мене в розшук та заарештував, з чим їх і вітаю. Але я не розумію, чого мене шукати, я ж нікуди не дівся й не збираюсь. Прийдіть і спробуйте заарештувати. Але попереджаю: я буду чинити опір", – сказав Марченко.

Він зауважив, що така увага з боку окупантів – "чудова ознака того, що ми працюємо ефективно і робимо їм нерви".

"І врешті-решт, досить ганьбити себе ще більше. Ваші дитячі спроби когось налякати викликають лише сміх. А ваша так звана друга армія і так вже достатньо зганьбила себе на весь світ. Слава Україні!" – додав Максим Марченко.

Російське слідство сьогодні, 24 травня, заочно висунуло звинувачення у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни (ч. 1 ст. 356 Кримінального кодексу РФ) Максимові Марченку – колишньому командиру батальйону "Айдар", 28-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, нині – очільникові Одеської ОВА. Суд обрав щодо Марченка запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з моменту його затримання або екстрадицію на територію РФ. Також російський суд оголосив Марченка в міжнародний розшук.

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