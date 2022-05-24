"Прийдіть і спробуйте заарештувати": голова Одеської ОВА відреагував на рішення російського суду про його заочний арешт і розшук
Голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко прокоментував рішення Басманного суду Москви, згідно з яким йому заочно висунули звинувачення й оголосили в розшук
Відеокоментар Марченко розмістив на офіційному телеграм-каналі.
"Сьогодні Басманний суд Москви заочно оголосив мене в розшук та заарештував, з чим їх і вітаю. Але я не розумію, чого мене шукати, я ж нікуди не дівся й не збираюсь. Прийдіть і спробуйте заарештувати. Але попереджаю: я буду чинити опір", – сказав Марченко.
Він зауважив, що така увага з боку окупантів – "чудова ознака того, що ми працюємо ефективно і робимо їм нерви".
"І врешті-решт, досить ганьбити себе ще більше. Ваші дитячі спроби когось налякати викликають лише сміх. А ваша так звана друга армія і так вже достатньо зганьбила себе на весь світ. Слава Україні!" – додав Максим Марченко.
Російське слідство сьогодні, 24 травня, заочно висунуло звинувачення у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни (ч. 1 ст. 356 Кримінального кодексу РФ) Максимові Марченку – колишньому командиру батальйону "Айдар", 28-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, нині – очільникові Одеської ОВА. Суд обрав щодо Марченка запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з моменту його затримання або екстрадицію на територію РФ. Також російський суд оголосив Марченка в міжнародний розшук.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.54
Купівля 34.54Продаж 36.27
-
EUR
Купівля 36.18Продаж 38.4
- Актуальне
- Важливе