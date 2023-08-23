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OPINION

Про Берлінську, Притулу, Порошенка, Шевченківську премію і повагу

Микола Княжицький
23 серпня, 2023 середа
07:03
Погляд Микола Княжицький

Соціальні мережі чудово ілюструють відсутність критичного мислення у багатьох з нас. Власне, його відсутність і є коренем наших бід. У агресора — дурні й дороги, у нас — дурні й сусід

Небезпечно всюди. У Чернігові теж. Берлінська, яка робить благородну справу, збираючи кошти на дрони, зрозуміло, що хоче проводити акції для такого збору. Але театр у Чернігові належить не їй. І не місту. Він обласний. Очевидно, що обласна військова адміністрація повинна була відразу запропонувати місце для такої виставки у підвальному захищеному приміщенні. Але не подумала... І Берлінська тут ні до чого.

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Притула теж не редактор журналу, який визначив його "головним для перемоги". Притула виступив відразу проти цього колажу. Відповідальна редакція, яка "забула" про тих волонтерів і військових, кому не симпатизує, а виставила на перший план фаворитів, а на третій головнокомандувача. Зрештою усі вони: і перші, і треті, і не згадані, — роблять важливу справу. Головний редактор шановного видання перепросив і змінив обкладинку. Вчинив відповідально і чесно. Це точно не привід хейту Притули. 

Як не привід хейтити Порошенка за його допомогу фронту. За таке висловлюють повагу. Ми мали б підтримувати одне одного, а не знищувати. Знищити хоче нас ворог. Усіх. Але ми ніяк не помиримося.

Ось і президент вперше не прийшов на вручення Шевченківської премії за 2022 і 2023 рік. Це не приниження для лауреатів — це приниження для президента. Хтось же йому це порадив.

Так, він був у важливому відрядження, але хто заважав призначити вручення на день, коли президент у Києві? Але ні, — хтось порадив продемонструвати неповагу і до лауреатів, і до найбільшої державної премії, і до імені Кобзаря.

Деякі видання, якісь колись вважалися опінієтворчими, навіть не згадали про вручення премії. Не було ж президента, значить, щось не так...

Ми маємо навчитися мислити критично, щоб перемогти. І навчитися поважати одне одного, навіть попри розбіжності у поглядах. Вибори не скоро, якраз час мудрішати.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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ракетний удар
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