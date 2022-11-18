Уявіть собі, що ви заможні, а поруч живе бідний сусід. Ви добра людина і, кожен раз, коли їдете в магазин і купуєте собі тунця, хамон, авокадо, привозите йому курячі стегенця, хліб, яйця.

А тепер уявіть, що коли вчергове привезли йому продуктів, він крутить носом і каже: а що це ти, сусіде, собі хамон, а мені курячі стегенця? Я вимагаю закрити мої потреби в хамоні!

Приблизно так само виглядають претензії деяких українців до союзників, що ті не дають F16, Абрамси, тактичні ядерні заряди. І російська пропаганда робить все, щоб ці претензії посилити. Слабке НАТО, нерішуче НАТО, боягузливе НАТО – це все тези російських ІПСО. Кожен раз, коли українці повторюють російських пропагандистів, вони зневажають партнерів, які не дали їм померти без зброї проти найпотужнішої армії континенту.

Які претензії до багатого сусіда, що ми бідні й дурні? Це ми, держава Україна, не забезпечили себе зброєю, ведучи війну з 2014 року. Це ми не заробили на свою зброю і побираємося по цілому світу

Так, нам не дають F16 і Петріоти. Але що ми як держава зробили, щоб мати спроможну армію? Може, ми задумалися про F16 ще при Кучмі, коли росіяни вперше висловили територіальні претензії на косу Тузла? Може, після 2014-го, коли почалася війна, ми стали витрачати на оборону не 5% ВВП, а 20%?

Ніт! Замість того, щоб будувати захист, ми будували дороги, садочки, школи. А Донбас з Кримом винесли за дужки, ніби це не наша земля.

То які претензії до багатого сусіда, що ми бідні й дурні? Це ми, держава Україна, не забезпечили себе зброєю, ведучи війну з 2014 року. Це ми не заробили на свою зброю і побираємося по цілому світу. То звідки цей пафос, що НАТО має за нас стерти Росію з лиця землі?

В успіхах ЗСУ є величезний внесок країн НАТО і США передусім. Пам'ятаємо. Цінуємо.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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