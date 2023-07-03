Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Про москвоцентризм американського істеблішменту
OPINION

Про москвоцентризм американського істеблішменту

Валерій Пекар
3 липня, 2023 понедiлок
14:04
Погляд Валерій Пекар

Колапс Росії американців лякає більше, ніж сталінізація та продовження війни

Якщо на одному великому аркуші намалювати всі аспекти нинішньої війни та міжнародних відносин, а потім шукати найвужче місце, від якого все залежить ("горлечко від пляшки", ключове обмеження системи за теорією Ґолдратта), то ми його врешті знайдемо.

Це буде москвоцентризм американського істеблішменту.

Через низку причин американці шукають ключі до розуміння минулого, теперішнього та майбутнього СРСР та РФ виключно у Москві. Розглядаючи одномірну модель "влада в Москві консолідується — влада в Москві розсипається", вони не бачать інших сценаріїв, а лише ці два. Колапс лякає більше, ніж сталінізація та продовження війни. А це означає, що в умовах загрози колапсу РФ — США радше схилятимуться до зміцнення кремлівського режиму, який розглядають як менше зло.

Пригожин сильно скоротив час, загостривши розуміння того, що путінський режим реально слабкий. Ми підійшли впритул до критичної точки.

Читайте також: Що чекає на Росію?

Наші союзники хочуть нашої перемоги, але водночас бояться її. Адже вони бачать нашу перемогу виключно як колапс РФ, а це неприпустимо. Тому вони шукають середню точку, коли РФ програла не повністю, а ми не повністю перемогли. Тому вони обмежують постачання, щоб поразка РФ не була повною. Скільки через це загине українців, неважливо. Війна згодом повернеться, але це буде згодом. Зараз для них головне -- не допустити колапсу.

По-перше, це шлях в нікуди.

По-друге, це помилка. Це та сама помилка, яка була зроблена у 1991, коли США всіма силами намагалися зберегти СРСР, який зберегти вже було неможливо. Хто не пам'ятає 1991, пошукайте Chicken Kyiv Speech. А в 1917 Антанта намагалася зберегти єдність Росії, що стало однією з двох причин поразки наших дідів-прадідів.

ФСБ вдалося ввести всіх в оману стосовно того, що нема ніяких народів, всі давно зникли й русифіковані, нема ніяких національних еліт та прагнень до свободи. Американців було легко обманути, бо вони вже були москвоцентричні, але вдалося обманути й значну частину українців.

Оперуючи одномірною моделлю, американці бачать лише два поганих сценарії. Вони випускають з уваги третій сценарій деколонізації/деімперіалізації, бо він не вписується в їхню картину світу. А відмовитися від своєї картини світу вони не готові, хай би скільки життів це коштувало.

Читайте також: У різних реальностях, або Час говорити по-поганому

Найгірше для американців, що в обох сценаріях, які вони бачать (сталінізація та колапс), Китай виграє. Наче все робили правильно, а головний геополітичний суперник виграє в усіх сценаріях? Значить, щось не так у базових припущеннях.

Доля РФ вирішуватиметься не в Москві так само як і в 1991.

Що робити? Використати всі шанси, щоб пояснити американцям хибність москвоцентризму та неприйнятність повторення помилок 1917 та 1991. Україна передусім сама повинна мати стратегію щодо РФ, а потім переконати в її правильності наших союзників.

Для того, щоб перемогти, не треба перетягати історію на свій бік. Треба просто стати на бік історії, осідлати невідворотні тренди.

Нам на заваді стають наші хибні стереотипи, наша нездатність до довгострокового стратегічного мислення.

Цього разу Україна платить таку ціну, що просто не може собі дозволити програти.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Росія
Китай
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Перемога України
Читайте також:
У Харкові водій образив пасажирку
2 липня, 2023 неділя
"України не існує... Їдь на "западенщину". У Харкові водій образив пасажирку й мусив вибачатися
там співають пісню Лепса
2 липня, 2023 неділя
З кафе на Київщині вигнали дівчину, якій не сподобалося, що там співають пісню Лепса. Нацполіція виписала штраф
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
2 липня, 2023 неділя
Молодіжний Євро-2023: результати чвертьфінальних матчів 1 липня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
15:00
Ракетний обстріл
Не треба розслаблятися: Ігнат про зниження інтенсивності російських обстрілів Києва
14:59
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 16 поранених, загинула людина
14:52
вибори до Держдуми
У Росії припустили ймовірність скасування "виборів" на тимчасово окупованих територіях України
14:40
Незаконний перетин кордону
Обіцяв переправити чоловіка за кордон за 250 тис грн: у Києві судитимуть "адвоката"
14:39
Молодіжна збірна України, Україна U21
"Не привід зупинитися": Ребров відреагував на вихід молодіжної збірної України на Олімпіаду-2024
14:37
Зеленський
Зеленський пояснив, чому зустрічався з директором ЦРУ Бернсом таємно
14:32
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Умови вступу України до НАТО буде визначено після закінчення війни, – Пісторіус
14:21
сонце
Сонячно та спекотно, окрім одного регіону: синоптик Наталка Діденко про погоду на 4 липня
14:15
Володимир Зеленський
Поки Крим окупований, війна не скінчиться, - Зеленський
14:12
Штучний інтелект, ШІ
Японія схиляється до м’якіших правил щодо штучного інтелекту, порівняно з ЄС, - професор Мацуо
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:00
Ексклюзив
Наративи Кремля підтримують не лише Орбан та Сіярто, а й угорці,- дипломат Огризко
13:57
путін
Відповідь Путіна на збройний заколот ПВК Вагнера була слабкою, - Зеленський
13:38
android robot
У Південній Кореї робот-андроїд вперше диригував на виступі національного оркестру
13:34
Василь Грицак
У Росії оголосили в розшук ексголову СБУ Василя Грицака
13:30
росія хакер
Росія отримала технології для відслідковування переписок у зашифрованих месенджерах, - NYT
13:21
укриття
Як потрапити в укриття, розташоване у школі: відповідь КМДА
13:20
Патрік ван Леувен (праворуч)
"Шахтар" призначив нового головного тренера
13:12
Ексклюзив
ЗАЕС
Серйозних наслідків я не очікую: ексголовний інженер Чорнобильської АЕС про можливий теракт окупантів на ЗАЕС
13:03
Вертоліт Ка-52
На Бердянському напрямку морські піхотинці збили з "джавеліна" російський гелікоптер Ка-52
13:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Захід планує безпеку України поза членством у НАТО, Росія вбила українську письменницю, ЗАЕС живе на межі ядерної катастрофи. Акценти світових ЗМІ 3 липня
13:02
путін та шойгу
Шойгу вперше прокоментував спробу заколоту вагнерівців у Росії
13:01
Ганна Маляр
Кремль гарячково доукомплектовує поліційні підрозділи на ТОТ: Маляр назвала причину поспіху
12:52
Adidas показав спільну колекцію з українським брендом KseniaSchnaider
12:50
Вікторія Амеліна
В Україні влаштували розпродаж книжок Вікторії Амеліної, яка загинула від удару РФ по Краматорську. Кошти передадуть на засновану нею ГО
12:48
Сергій Алєксєєв заявив про політичну розправу через захист Кличка та Атрошенка, а також депутатів "Євросолідарності"
12:42
Мелітополь
До Мелітополя на зміну вагнерівцям перекидають військових з Дагестану, Північної Осетії та підрозділу "Шторм", - мер Федоров
12:38
Кримський міст
Довжина черги на Кримський міст з боку Росії розтяглася на 13 км
12:35
гаряча вода
НКРЕКП скасувала підвищення тарифів на холодну воду в Україні
12:22
Дмитро Медведєв
"Не тільки можливий, а й цілком імовірний": Медведєв знову пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом"
12:12
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор: Путін підтвердив, що ПВК Вагнера належала до російської армії
12:07
алкоголь
Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови у першому кварталі 2023 року
12:06
евакуація
Чверть українців залишили свої домівки через російську агресію, – британська розвідка
12:04
OPINION
Олексій Тимофіїв
Ким бути — ваша справа, що публічно робити в соціумі під час війни, — не тільки ваша
11:49
укриття
В Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів, – МОН
11:44
військкомат
Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку
11:25
Unilever
Виробник Domestos, Lipton, Axe та Dove: британська корпорація Unilever потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
11:23
Затримання ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча
Ексначальник управління СБУ у Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
11:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: що з цінами на долар та євро
11:20
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
У держдумі РФ підтвердили депортацію 700 тис. українських дітей за роки війни в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV