Про це пише BBC.

Легкодимова, що велику частину часу живе в Шеньчжені, затримали за звинуваченням міністерства юстиції США за його роль у імовірному обігу незаконних коштів на загальну суму 700 млн доларів. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

За словами офіційних осіб, злочинці використовували біржу як притулок для торгівлі наркотиками та продажу вкраденої фінансової інформації.

Ще п'ятеро чоловіків, переважно росіян та українців, було заарештовано в Іспанії, Португалії та на Кіпрі в рамках комплексної поліцейської операції під керівництвом французької влади, повідомили офіційні особи в Парижі. Після оголошення про арешти влада демонтувала цифрову інфраструктуру Bitzlato, включаючи її сервери у Франції, і вилучила криптовалюту на суму 17 мільйонів доларів.

Прокурор Парижа Лор Бекюо заявила, що Bitzlato дозволяла конвертувати криптовалюти, включаючи біткоін та ethereum, у російські рублі.

У заяві американського міністерства юстиції йдеться, що, згідно з судовими документами, Легкодимов є керівником та головним акціонером компанії Bitzlato Ltd, зареєстрованою в Гонконгу криптовалютною біржею, яка працює у всьому світі. Bitzlato рекламувала себе як таку, що вимагає мінімальної ідентифікації від своїх користувачів, уточнюючи, що для роботи з нею не потрібні ні селфі, ні паспорт. У випадках, коли Bitzlato вимагала від користувачів ідентифікувати себе, вона неодноразово задовольнялася фальшивими даними.

"Як стверджується, Bitzlato подавала себе злочинцям як криптовалютну біржу, яка не ставить питань, і в результаті отримала депозити на сотні мільйонів доларів", - заявив прокурор Бреон Піс.

При цьому, стверджують прокурори, Легкодимову та його колегам було відомо, що користувачі Bitzlato зареєстровані під вигаданими іменами. Щобільше, він відкрито визнавав це у внутрішнім листуванні.

Найбільшим партнером Bitzlato з операцій була Hydra, анонімний онлайн-ринок у даркнеті, який минулого року розгромили американські та німецькі правоохоронні органи.

Американська та німецька влада називала Hydra найбільшим нелегальним даркнет-ринком у світі, хоча основна його аудиторія була зосереджена в Росії. За оцінкою Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини, тільки в 2020 році продажі на майданчику склали не менше 1,23 млрд євро. Російськомовний маркетплейс, на якому можна було купити наркотики та деякі види підроблених документів, працював з 2015 року.

В грудні 2021 року експерти компанії Recorded Future, що спеціалізується на кібербезпеці, заявили, що незаконні операції з криптовалютою пишним кольором розцвіли в "Москва-сіті". За даними компанії, у діловому районі російської столиці налічувалося близько 50 криптовалютних бірж, які займалися незаконною діяльністю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb