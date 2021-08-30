Прокуратура направила до суду справу колишнього керівництва банку "Аркада"

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п'яти службових осіб банку "Аркада" - колишнього голови правління, його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах.



За даними слідства, ексголова правління спільно із заступниками та головним бухгалтером банку із залученням підконтрольних юридичних осіб організували та налагодили схему розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.



У пресслужбі нагадали, що посадовці реалізували дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва. За умовами акції вартість квадратного метра площі квартир становила від 169,75 грн до 190 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями - юридичними особами, які виявилися пов'язаними з банком, хоча це заборонено законом "Про банки і банківську діяльність".



У зв'язку із невиконанням довірителями умов акційних програм службові особи банку всупереч закону прийняли рішення про розірвання договорів інвестуваннята повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти у сумі 22 млн грн, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів.

Нагадаємо, 25 серпня 2020 року Національний банку України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним.

Наступного ранку НБУ ввів у банк "Аркада" тимчасову адміністрацію для виведення його з ринку.

За словами на той час міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, наразі відкрито кримінальне провадження у відношенні зібраних через фонди банку "Аркада" 9 млрд грн.

22 квітня Київська прокуратура завершила досудове розслідування щодо керівництва банку "Аркада".

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