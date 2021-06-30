Промоутер розповів про "таємну зброю", яку Усик отримає перед боєм з Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Боба Арума, який є промоутером українського боксера Василя Ломаченка, Олександра Усика до бою з Ентоні Джошуа готуватиме Анатолій Ломаченко.

"Я спілкувався з Егісом Клімасом, менеджером Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він розмовляв з батьком Ломаченка, який погодився як слід підготувати Усика до бою проти Джошуа", - сказав Арум.

Анатолій Ломаченко у 2018 році готував Олександра Усика до переможного поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг) проти росіянина Мурата Гассієва.

Наразі Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що поєдинок між українцем та британцем пройде у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня.

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