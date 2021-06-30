Промоутер розповів про "таємну зброю", яку Усик отримає перед боєм з Джошуа
Американський промоутер Боб Арум заявив, що українця Олександра Усика до поєдинку з британцем Ентоні Джошуа готуватиме співвітчизник Анатолій Ломаченко
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Боба Арума, який є промоутером українського боксера Василя Ломаченка, Олександра Усика до бою з Ентоні Джошуа готуватиме Анатолій Ломаченко.
"Я спілкувався з Егісом Клімасом, менеджером Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він розмовляв з батьком Ломаченка, який погодився як слід підготувати Усика до бою проти Джошуа", - сказав Арум.
Анатолій Ломаченко у 2018 році готував Олександра Усика до переможного поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг) проти росіянина Мурата Гассієва.
Наразі Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що поєдинок між українцем та британцем пройде у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
-
Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе