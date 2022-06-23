Пропаганда РФ називає "байрактари" марними і наголошує на "посиленні російських ППО": нова добірка фейків від країни-окупанта
Російська пропаганда розповсюджує фейки про те, що нібито використання "байрактарів" марне, а американських ударних безпілотників – небезпечне
Добірку свіжих фейків на 23 червня оприлюднив Центр протидії дезінформації при РНБО у телеграм.
Дезінформація: ЗМІ РФ з посиланням на видання Foreign Policy повідомили, що "українські пілоти вважають використання американських ударних безпілотників MQ-1C Gray Eagle небезпечним, а турецьких "байрактарів" – фактично марним. Все через значне посилення російських ППО".
Дезінформація: колаборант-"керівник" окупованих територій Херсонщини К. Стремоусов заявив: "ЄС розглядає варіант депортації українських біженців, щоб створити додатковий мобілізаційний резерв для ЗСУ… Цей захід продиктований небажанням жителів Півдня та Сходу України вступати до лав ЗСУ".
Дезінформація: Посольство РФ у Вашингтоні виступило з заявою щодо того, що "влада США повинна визнати: ЗСУ безперервно завдає ударів по житлових кварталах Донецька. Відповідальність за загибель мирних жителів несе не лише київський режим, а й Захід".
- 22 червня Росія поширювала дезінформацію про нібито "підірив процесу історичного примирення росіян та німців".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе