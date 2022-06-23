Добірку свіжих фейків на 23 червня оприлюднив Центр протидії дезінформації при РНБО у телеграм.

Дезінформація: ЗМІ РФ з посиланням на видання Foreign Policy повідомили, що "українські пілоти вважають використання американських ударних безпілотників MQ-1C Gray Eagle небезпечним, а турецьких "байрактарів" – фактично марним. Все через значне посилення російських ППО".



Дезінформація: колаборант-"керівник" окупованих територій Херсонщини К. Стремоусов заявив: "ЄС розглядає варіант депортації українських біженців, щоб створити додатковий мобілізаційний резерв для ЗСУ… Цей захід продиктований небажанням жителів Півдня та Сходу України вступати до лав ЗСУ".

Дезінформація: Посольство РФ у Вашингтоні виступило з заявою щодо того, що "влада США повинна визнати: ЗСУ безперервно завдає ударів по житлових кварталах Донецька. Відповідальність за загибель мирних жителів несе не лише київський режим, а й Захід".

22 червня Росія поширювала дезінформацію про нібито "підірив процесу історичного примирення росіян та німців".

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