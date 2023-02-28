Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наприкінці лютого поточного року Національна поліція виявила у мережі інтернет активність нового молодіжного руху, метою якого є провокування конфліктів та масових бійок. Правоохоронці відразу відреагували на цю ситуацію, почали відпрацьовувати інформацію. Встановлено, що у соціальних мережах та новостворених телеграм-каналах адміністраторами поширювалась інформація, яка провокувала молодь до проведення масових скупчень з метою фізичного протистояння один одному. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", - проінформував заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції України.

Ярослав Шанько зауважив, що доказом цього є те, що перший інцидент стався 22 лютого цього року у столиці країни-агресорки, у результаті тієї сутички загинуло двоє підлітків. Саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель провокації та заворушень на території України.

"Загалом за два дні у різних регіонах України відбулося близько 30 зібрань молоді. Поліція оперативно спрацювала і не допустила сутичок. Також за цей період до управління та відділів поліції було запрошено понад 700 осіб, більшість з яких неповнолітні. Поліцейські провели та проводять з ними профілактичну роботу, а також з їхніми батьками. Крім того, поліцією вже було заблоковано майже 20 каналів таких груп, які були створені для дестабілізації ситуації в Україні. Зараз оперативні служби разом з кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та організаторів інформаційних каналів", - повідомив представник ювенальної превенції Нацполіції.

Шанько зазначив, щоб не дати ворогу провести успішно цю операцію та застерегти дітей від необдуманих вчинків, проводиться також робота з адміністраціями шкіл, педагогічними колективами й головне необхідно батькам підлітків бути друзями до своїх дітей, цікавитися чим вони займаються, з ким спілкуються, як проводять своє дозвілля.