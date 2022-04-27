Просили Путіна визнати "Л/ДНР": ОГПУ оголосив голові та 418 депутатам держдуми РФ підозри у посяганні на територіальну цілісність України

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора.



За попередніми даними, за процесуального керівництва органів прокуратури сьогодні було завершено процедуру повідомлення про підозри голові та усім 418 депутатам нижньої палати федеральних зборів РФ.

За інформацією Генпрокурора, вказані особи підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).



Як повідомляє слідство, Голова та 418 із 450 депутатів під час засідання державної думи федеральних зборів РФ 15 лютого 2022 року підтримали постанову із зверненням до Путіна з проханням розглянути питання про визнання самопроголошених ДНР та ЛНР як самостійних, суверенних і незалежних держав.



Крім того, уже 22 лютого вищевказані депутати підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією і так званими Л/ДНР.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими підрозділами регіональних управлінь СБУ.





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