"Простір для компромісу точно є": Подоляк заявив, що переговори між Україною та РФ продовжаться 16 березня

Про це він написав у Twitter.



"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", - зауважив Подоляк.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb