"Простір для компромісу точно є": Подоляк заявив, що переговори між Україною та РФ продовжаться 16 березня
Очільник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про хід переговорів між Україною та Росією
Про це він написав у Twitter.
"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", - зауважив Подоляк.
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