Про це пише BBC.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Берн 16 березня повідомила про прийняття запропонованого урядом законопроєкту щодо змін у пенсійній системі в обхід голосування в парламенті. Рішення було прийнято за кілька хвилин до того, як депутати повинні були голосувати за суперечливий законопроєкт, оскільки не було гарантії отримання більшості.

У четвер Берн виступила перед депутатами Національних зборів.

"Ми не можемо ризикувати компромісом, досягнутим між парламентськими комітетами. Ми не можемо укладати парі про майбутнє пенсійної системи, ця реформа потрібна. Відповідно до параграфа 3 статті 49 нашої конституції, мій уряд бере на себе відповідальність за весь законопроєкт про фінансування соціального страхування 2023 року із внесеними поправками координаційного комітету, переданого до Національних зборів", - заявила голова уряду.

Цей крок викликав обурення серед опозиційних політиків. Тепер лідери декількох партій хочуть винести на голосування питання довіри уряду, серед них, зокрема фракції Національного об'єднання та Французька компартія.

У відповідь на рішення біля Національної будівлі в Парижі зібралися мітингувальники, котрі виступили проти "силового" ухвалення законопроєкту.

Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа та інших міст Франції, щоб відкинути цей крок, співаючи національний гімн і розмахуючи профспілковими прапорами.

Французи підпалили барикади, між активістами та правоохоронцями сталися сутички, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Станом на вечір 16 березня було заарештовано 120 людей.

На 23 березня запланована ще одна демонстрація, повідомили профспілки.