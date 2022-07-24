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Процишин показав дрони, які купили для його батальйону з допомогою Фонду Порошенка

24 липня, 2022 неділя
19:37
Технології

Чотири дрони Autel купили для бійців окремого 67 батальйону Тероборони у складі ЗСУ

Про це повідомив відомий український блогер, військовослужбовець Богдан Процишин у Facebook.

Наприкінці червня він оголосив збір коштів для купівлі безпілотників.

"Солдат і дрон можуть робити багато однакових речей. Можуть слідкувати за противником, можуть дивитися в тепловізор, робити фото, відеозйомку, вести розвідку. Але різниця між солдатом і дроном полягає в тому, що коли ми втрачаємо дрон, після нього не залишаються сироти і вдови. І нам потрібно кілька дронів", – повідомив тоді Богдан Процишин на своїй сторінці.

Небайдужі українці зібрали 120 тисяч гривень, решту суми оплатив Фонд Порошенка. Тож два безпілотника Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами, а також два Autel EVO Lite+ вже відправились у батальйон.

"Це дуже круто, коли ви допомогли Богдану, і ми допомогли окремому 67 батальйону Територіальної оборони у складі ЗСУ", – зазначив Петро Порошенко.

"Це все наближає нас до перемоги. Це все робить кроки для прискорення контрнаступу. І там, де ми – там перемога", – цитує п'ятого президента телеканал "Прямий".

"Так, переможемо!", – переконаний Богдан Процишин.

Довідка

Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили і привезли з Естонії 350 безпілотників. Серед них – 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. За сприяння естонського уряду вдалося у максимально стислі терміни реалізувати цей проект.

Безпілотники – це справжні "очі" для військових, які дозволяють проводити розвідку, контролювати роботу мінометного взводу батальйону і знищувати ворогів із більшою ефективністю. Вартість цієї партії безпілотників – понад 700 тисяч євро.  

Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають небайдужі українці.

Окрім БПЛА Фонду Порошенка з волонтерами вдалося купити в Європі велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS SHIELD. Уперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натівського стандарту отримали волонтери і благодійний Фонд з України.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка.

З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

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Естонія
Петро Порошенко
війна з Росією
безпілотник
Європейська солідарність
територіальна оборона
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