Провели 40 днів у джунглях: у Колумбії знайшли 4 дітей, які вижили після авіакатастрофи

Про це інформує BBC.

Зазначають, що живими знайшли братів і сестер 13, 9, 4 і 1 року. Для їхнього пошуку провели масштабну рятувальну операцію. У ній брали участь десятки військовослужбовців і місцевих жителів.

Мати дітей, а також два пілоти загинули в авіакатастрофі, яка сталася 40 днів тому - 1 травня.

BBC зазначає, що діти належать до групи корінного населення Уітото. Після порятунку їх відправили до столиці країни Боготи. Там вони проходитимуть лікування.

Їхня бабуся Фатіма Валенсія подякувала за порятунок і розповіла, що найстарший брат звик доглядати за трьома молодшими, коли їх мати була на роботі. Це допомогло дітям вижити в джунглях.

"Вона давала їм борошно і хліб з маніокою, будь-які фрукти в кущах, вони знали, що вони повинні їсти", - розповіла бабуся.

Також дідусь дітей Фіденсіо Валенсія звернувся до влади із проханням перевезти онуків ближче до сім'ї у Вільявісенсіо. Це приблизно за 130 км від Боготи.

Президент Колумбії Густаво Петро назвав знайдення та порятунок дітей "чарівним днем і радістю для всієї країни". Він додав, що цей випадок залишиться в історії.

"Вони були самотні, вони самі досягли прикладу повного виживання, який залишиться в історії", - сказав Петро.

Деталі катастрофи

1 травня 2023 року легкомоторний літак Cessna 206, на якому летіли четверо дітей і їхня мати, через несправність двигуна потрапив в аварію над джунглями Амазонки. Згодом на місці авіакатастрофи знайшли тіла трьох дорослих - матері та двох пілотів. Тоді ж було з'ясовано, що діти вибралися з-під уламків, втекти та заблукали в джунглях.

Після цього на місці розпочалися масові пошуки, до яких долучили корінних жителів і військових.

У травні рятувальникам вдалося знайти дитячі речі. Серед них була пляшка для пиття, ножиці, гумка для волосся. Також було виявлено імпровізоване укриття та невеликі сліди.

Під час пошукової операції рятувальники з гелікоптерів передавали повідомлення, яке озвучила бабуся дітей. Повідомлення було записане мовою уітото та містило заклик припинити пересування, щоб їх було легше знайти.