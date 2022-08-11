Психологи з МВС України почали навчання в ізраїльських фахівців

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що фахівці ізраїльської організації Israel Trauma Coalition проведуть для українських психологів курс основ самодопомоги та допомоги ближньому в кризових ситуаціях.

Навчання організували після домовленостей першої леді України Олени Зеленської та першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог у межах роботи над створенням і впровадженням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Відомо, що курс проходять психологи, які працюють у підрозділах системи МВС України. Нині це 13 психологів із Києва, по чотири зі Львова та Харкова, три з Одеси, по два з Дніпра, Хмельницького та Черкас

22 червня у Львові стартував проєкт з психологічної допомоги постраждалим від війни. Фахівці Центру закликають долучитися до групових занять всіх, хто опинився у складній ситуації, потребує психологічної підтримки, хоче поділитись своїми переживаннями та водночас дізнатись, як допомогти собі й близьким. Для цього потрібно лише заповнити реєстраційну форму на сайті ЗУСДМЦ.

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