Психологи з МВС України почали навчання в ізраїльських фахівців
30 психологів зі структур Міністерства внутрішніх справ почали навчання, якІ проводять фахівці ізраїльської організації Israel Trauma Coalition
Про це повідомили в Офісі президента України.
Зазначається, що фахівці ізраїльської організації Israel Trauma Coalition проведуть для українських психологів курс основ самодопомоги та допомоги ближньому в кризових ситуаціях.
Навчання організували після домовленостей першої леді України Олени Зеленської та першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог у межах роботи над створенням і впровадженням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.
Відомо, що курс проходять психологи, які працюють у підрозділах системи МВС України. Нині це 13 психологів із Києва, по чотири зі Львова та Харкова, три з Одеси, по два з Дніпра, Хмельницького та Черкас
- 22 червня у Львові стартував проєкт з психологічної допомоги постраждалим від війни. Фахівці Центру закликають долучитися до групових занять всіх, хто опинився у складній ситуації, потребує психологічної підтримки, хоче поділитись своїми переживаннями та водночас дізнатись, як допомогти собі й близьким. Для цього потрібно лише заповнити реєстраційну форму на сайті ЗУСДМЦ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.86
Купівля 38.86Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.51Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе