Про це сказав російський опозиційний політик Марк Фейгін у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

На його думку, Путін розуміє всі попередження щодо ядерної зброї.

"Невипадково, коли до листопаду залишилося зовсім мало часу, виникла ініціатива Ердогана про те, щоб провести переговори не з Києвом, оскільки Київ відмовляється від будь-яких переговорів з Путіним. Зеленський навіть рішення видав, що РНБО забороняє вести переговори. І плюс він сказав, що, звісно, вестиме переговори, але з іншим президентом, от буде інший президент – ми з ним розмовлятимемо. Я думаю, ставка тепер робиться на домовленість із Заходом, тобто з Байденом. Путін якийсь час, безумовно, "відморожувався" від таких розмов, розуміючи, наскільки серйозними будуть до нього вимоги і як непросто буде йому ухилятися від цих домовленостей", - зазначив Фейгін.

Політик вважає, що Путін уже він зацікавлений у цих домовленостях.

"Він буде ініціювати спробу домовитися з Заходом через Ердогана, це може бути зустріч під час саміту Великої двадцятки на Балі чи ще якийсь привід зустрітися з самим Байденом. Мені видається, що конфігурація домовленостей має такий вигляд: залиште мені те, що я забрав, 4 області, Крим зрозуміло, тоді я готовий обговорювати демілітаризацію та статус члена НАТО України. Швидше за все переговорна позиція саме така. Бо тоді він уже зможе відкладений статус у НАТО вимагати, ще щось у такому ж дусі. Але 4 області залиште, бо якщо він звільнює їх – а він уже оголосив їх територією Росії, – то перекидання всіх цих проблем назад у Росію стає реальністю, тому що закріплює програш", - підсумував він.