Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, повідомляє ЄП з посиланням на агентство Reuters.

"Я все ще думаю, що він має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. При цьому я не думаю, що він може досягти цієї мети", - сказав Кал.

За його словами, росіяни десь можуть досягти тактичних успіхів.

"Українці тримаються. Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей", - додав заступник міністра оборони.