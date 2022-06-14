Путін досі планує захопити значну частину України, - Пентагон
Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, хоче захопити значну частину, якщо не всю територію України
Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, повідомляє ЄП з посиланням на агентство Reuters.
"Я все ще думаю, що він має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. При цьому я не думаю, що він може досягти цієї мети", - сказав Кал.
За його словами, росіяни десь можуть досягти тактичних успіхів.
"Українці тримаються. Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей", - додав заступник міністра оборони.
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