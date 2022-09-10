Путін може легко оголосити про перемогу і піти з території України, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що зміна планів військово-політичного керівництва РФ щодо війни проти України відбуватиметься постійно
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що на Радбезі РФ обговорювались зміна планів щодо війни в Україні. І так буде до того часу, поки путінський режим не зазнає краху. Буде підбиратись один план за іншим. І якщо в них нічого не вийде і вони будуть відступати, то назвуть це перегрупуванням сил і почнуть ракетний обстріл України. Тобто вони можуть озвучити все, що завгодно. Таким чином Путін може абсолютно спокійно оголосити, що Росія перемогла і закінчити "спеціальну військову операцію", - пояснив Портников.
Журналіст переконаний, що Путін не відмовився від своїх планів з знищення України.
"Для Путіна є мільйон різних варіантів. Проте йому хотілося б, щоб все було інакше. Він щиро хоче заморозити Європу та знищити Україну. Європу заморозити вже не вийде і знищити Україну також. Путін для свого внутрішнього споживача може звинуватити Україну навіть в подорожчанні продуктів у РФ, оскільки українці не хочуть сідати за стіл переговорів. І це теж може бути частиною його плану", - додав він.
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