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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін може легко оголосити про перемогу і піти з території України, - Портников
Ексклюзив

Путін може легко оголосити про перемогу і піти з території України, - Портников

10 вересня, 2022 субота
21:52
війна з Росією Володимир Путін

Журналіст Віталій Портников вважає, що зміна планів військово-політичного керівництва РФ щодо війни проти України відбуватиметься постійно

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що на Радбезі РФ обговорювались зміна планів щодо війни в Україні. І так буде до того часу, поки путінський режим не зазнає краху. Буде підбиратись один план за іншим. І якщо в них нічого не вийде і вони будуть відступати, то назвуть це перегрупуванням сил і почнуть ракетний обстріл України. Тобто вони можуть озвучити все, що завгодно. Таким чином Путін може абсолютно спокійно оголосити, що Росія перемогла і закінчити "спеціальну військову операцію", - пояснив Портников.

Журналіст переконаний, що Путін не відмовився від своїх планів з знищення України.

"Для Путіна є мільйон різних варіантів. Проте йому хотілося б, щоб все було інакше. Він щиро хоче заморозити Європу та знищити Україну. Європу заморозити вже не вийде і знищити Україну також. Путін для свого внутрішнього споживача може звинуватити Україну навіть в подорожчанні продуктів у РФ, оскільки українці не хочуть сідати за стіл переговорів. І це теж може бути частиною його плану", - додав він.

  • Російський політолог  Андрій Піонтковський переконаний, що Путіна просто відсторонять від влади після чи то звільнення Херсона, чи то знищення Кримського мосту, а для того навіть є хороша дата – 7 жовтня

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Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
окупанти
Віталій Портников
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