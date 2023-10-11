Путін наказав експортерам РФ продавати валютну виручку для стабілізації курсу рубля

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція Интерфакс.

Указом президента РФ на шість місяців запроваджується вимога щодо обов'язкового продажу валютної виручки окремими експортерами.

Вона поширюється на 43 експортерів у сфері паливно-енергетичного комплексу, чорної та кольорової металургії, хімічної та лісової промисловості, а також зернового господарства.

В указі йдеться, що такі заходи запроваджуються для "стабілізації валютного курсу".