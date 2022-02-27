Путін наказав перевести російські війська в особливий режим бойового чергування

Про це повідомляє РИА Новости.



За словами Володимира Путіна, західні країни не тільки запроваджують санкції проти Росії. Він додав, що вищі посадові особи провідних країн НАТО також нібито допускають агресивні висловлювання на адресу РФ.



"Тому наказую міністру оборони та начальнику Генштабу сили стримування російської армії перевести у особливий режим несення бойового чергування", - заявив президент Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb