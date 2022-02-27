Путін наказав перевести російські війська в особливий режим бойового чергування
27 лютого президент Росії Володимир Путін наказав Генштабу й Міноборони перевести російську армію в особливий режим бойового чергування нібито через агресивні висловлювання з боку Заходу
Про це повідомляє РИА Новости.
За словами Володимира Путіна, західні країни не тільки запроваджують санкції проти Росії. Він додав, що вищі посадові особи провідних країн НАТО також нібито допускають агресивні висловлювання на адресу РФ.
"Тому наказую міністру оборони та начальнику Генштабу сили стримування російської армії перевести у особливий режим несення бойового чергування", - заявив президент Росії.
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