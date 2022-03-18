Путін не стільки закінчує цю війну в Україні, скільки готується до наступної, - Портников
Журналіст та публіцист Віталій Портников вважає, що статус нейтральної країни для України наблизить нову війну з Росією
Про це він написав у Facebook.
"Логіка пана Арестовича, який вважає, що конституційна фіксація євроатлантичних прагнень України стала однією з причин російського нападу на нашу країну, нагадує мені логіку жертви згвалтування, що намагається зрозуміти що вона зробила не так і чому саме на неї напав маніяк. Може, вона була неправильно одягнена, може вона занадто сильно йому посміхались або, навпаки, була надто агресивною? А правда в тому, що маніяк напав тому, що хотів напасти і знищити, а не тому що жертва обрала не той фасон одягу", - зазначає Портников.
На його думку, євроатлантична інтеграція України турбує Путіна тільки з однієї причини.
"Якщо вона відбудеться, окупація українських земель і включення їх до складу РФ стане неможливим. А це і є головною метою Путіна, а зовсім не нейтралітет України чи визнання російського статусу Криму. І навіть, якщо ми сьогодні погодимося із путінськими умовами і станемо нейтральною державою, це не врятує нас від війни, а наблизить нас до неї. Як і бажання закінчити війну у голові у 2019 році не відвернуло нас від війни, а тільки наблизила нас до неї. Просто війна із нейтральною і демілітаризованою Україною стане для Путіна менш ризикованою, ніж нинішній невдало підготовлений напад. Зрозумійте, нарешті, що Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної", - вважає журналіст.
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