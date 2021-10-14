Путін не виключає, що нобелівського лауреата Муратова визнають "іноземним агентом"

Про це Путін заявив на пленарному засіданні "Російського енергетичного тижня", повідомляють російські ЗМІ.

"Якщо він (Муратов) не порушить російський закон, якщо він не дасть приводу для того, щоб бути оголошеним в якості "іноземного агента", значить, цього не буде. А якщо він буде прикриватися Нобелівською премією як щитом для того, щоб робити те, що порушує російський закон, значить, він піде на це свідомо, щоб привернути до себе увагу", - заявив Путін.

Оскільки Нобелівська премія має грошову складову, то російська влада за своїми законами може оголосити Муратова "іноземним агентом".