Путін підписав закон про заборону зміни статі у РФ

Про це пише РБК.

Зазначається, що до зміни статі не будуть належати медичні втручання, пов'язані з лікуванням вроджених аномалій або вад розвитку, генетичних та ендокринних захворювань.

Закон також передбачає розірвання шлюбу у разі зміни статі одним із подружжя.

Повідомляється, що раніше у РФ дозвіл на трансгендерний перехід видавався після постановки людині діагнозу "транссексуалізм", який у країні вважається психічним розладом. Тепер цей діагноз не підпадає під лікування.