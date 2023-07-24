Путін підписав закон про заборону зміни статі у РФ
Володимир Путін підписав закон про заборону зміни статі у РФ. Окрім того, особи, що змінили стать, не зможуть всиновлювати дітей та ставати опікунами
Про це пише РБК.
Зазначається, що до зміни статі не будуть належати медичні втручання, пов'язані з лікуванням вроджених аномалій або вад розвитку, генетичних та ендокринних захворювань.
Закон також передбачає розірвання шлюбу у разі зміни статі одним із подружжя.
Повідомляється, що раніше у РФ дозвіл на трансгендерний перехід видавався після постановки людині діагнозу "транссексуалізм", який у країні вважається психічним розладом. Тепер цей діагноз не підпадає під лікування.
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