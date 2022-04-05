Путін помішаний на символічних речах. Йому потрібна будь-яка воєнна перемога в Україні до 9 травня, - Сазонов

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Так, як росіяни вийшли через Чорнобильську зону в Білорусь, так само вони можуть і повернутись. У них знову мобілізація резервістів, так що розслаблятись не можна.Війна не закінчилась і ми ще не перемогли. Потрібно враховувати на неадекватність Путіна. Путін та його оточення помішані на символічних речах, зокрема, на параді перемоги 9-го травня. В цьому році Путін хоче провести свій парад перемоги, а не дідів.”, - Сазонов



Сазонов зауважив, що для путінського режиму важливо до 9-го травня отримати якусь воєнну перемогу. На думку політолога, це може бути Харків, або Одеса.



“Путін мріяв про взяття Києва, але нічого не вийшло. Зараз вони можуть сконцентруватись на взятті Харкова, або Одеси. Зараз вони дійсно будуть зосереджувати сили на сході та півдні України. Я впевнений, що кремлівські пропагандисти скоро оголосять, що вони і не збирались брати Київ, а лише хотіли захистити “ЛНР” та “ДНР”. Тому і переговори до 9-го травня не мають ніякого особливого значення”, - додав Сазонов



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Сазонов наголосив, що Путіну та його оточенню потрібна переможна картинка для того, щоб показати її росіянам



“Переговори будуть вестись, але до 9-го травня ніякого результату вони не дадуть. Це просто неможливо. Путіну не потрібні переговори. Йому потрібно показати якусь картинку для своїх телеглядачів. Показати якусь перемогу над Україною до 9-го травня”, - додав Сазонов



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