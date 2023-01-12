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Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків, - ISW

12 січня, 2023 четвер
06:01
війна з Росією Валерій Герасимов

Путін усунув Суровікіна, що став улюбленцем очільник вагнерівців та силовиків та призначив Герасимова, який повність підконтрольний і відданий йому

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Призначення Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні, ймовірно, є частково політичним рішенням. Таким чином президент РФ Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, фаворитом яких був Сергій Суровікін.

Аналітики стверджують, що силовики, найбільше представлені власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, мали особливі погляди на методи ведення війни в Україні.

"Пригожин з кінця 2022 все частіше критикує міноборони РФ через їх спосіб ведення війни. Ігор Гіркін, колишній командувач російськими бойовиками на Донбасі і відомий блогер, взагалі дав зрозуміти, що підтримає усунення президента Росії Володимира Путіна з посади, у своїй прямій критиці Путіна 10 січня", - пишуть в ISW.

Аналітики додають, що Суровікін був улюбленцем публіки Пригожина і суперником міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

"Підвищення Герасимова, ймовірно, частково є політичним кроком, спрямованим на ослаблення впливу силовиків, що виступають проти міноборони, і сигнал для Пригожина та інших людей зменшити свою критику відомства Шойгу", - пишуть аналітики.

При цьому, в ISW вважають, що такий крок може спонукати фракцію силовиків ще більше розділити російський інформаційний простір.

  • Нагадаємо, у аналізі ISW також пише, що наступу РФ цьогоріч перешкоджатимуть дефіцит боєприпасів і проблеми з забезпеченням армії.

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Володимир Путін
Валерій Герасимов
Військові новини
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