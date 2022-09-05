"Путін програє. Європа візьме гору": Урсула фон дер Ляєн розповіла, як у ЄС долатимуть енергетичну кризу

Про це вона написала у себе в Twitter.

"Путін використовує енергетику як зброю, скорочуючи пропозицію і маніпулюючи на енергетичних ринках. Він програє. Європа візьме гору", – зазначила глава Єврокомісії.

Також вона нагадала, що виконавчий орган ЄС готує пропозиції, щоб допомогти домогосподарствам і бізнесу впоратися з високими цінами на енергетику.

За її словами, серед цих пропозицій будуть:

скорочення споживання електроенергії;

встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ;

допомога вразливим споживачам і підприємствам за рахунок доходів енергетичного сектору;

підтримка виробників електроенергії, які мають проблеми з ліквідністю через нестабільність ринку.

31 серпня Урсула фон дер Ляєн заявила, що газосховища ЄС заповнені на 80 відсотків.

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