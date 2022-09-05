"Путін програє. Європа візьме гору": Урсула фон дер Ляєн розповіла, як у ЄС долатимуть енергетичну кризу
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 5 вересня, розповіла про заходи, які планується запропонувати державам-членам ЄС для подолання енергетичної кризи
Про це вона написала у себе в Twitter.
"Путін використовує енергетику як зброю, скорочуючи пропозицію і маніпулюючи на енергетичних ринках. Він програє. Європа візьме гору", – зазначила глава Єврокомісії.
Також вона нагадала, що виконавчий орган ЄС готує пропозиції, щоб допомогти домогосподарствам і бізнесу впоратися з високими цінами на енергетику.
За її словами, серед цих пропозицій будуть:
скорочення споживання електроенергії;
встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ;
допомога вразливим споживачам і підприємствам за рахунок доходів енергетичного сектору;
підтримка виробників електроенергії, які мають проблеми з ліквідністю через нестабільність ринку.
- 31 серпня Урсула фон дер Ляєн заявила, що газосховища ЄС заповнені на 80 відсотків.
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