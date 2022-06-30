Про це інформує Reuters.

Зазначається, що попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, і Москва, і Вашингтон наголошують на важливості підтримувати комунікацію щодо питань ядерної зброї. Як відомо, ці країни є найбільшими ядерними державами світу, оскільки мають в цілому приблизно 11 тис. ядерних боєголовок.

"Росія відкрита до діалогу щодо забезпечення стратегічної стабільності, збереження режимів нерозповсюдження зброї масового знищення та покращення ситуації у сфері контролю над озброєннями", - сказав Путін під час виступу на юридичному форумі у Санкт-Петербурзі.

Пізніше того ж дня речник Кремля Пєсков повідомив, що між Путіним і президентом США Джо Байденом не було прямого контакту після того, як Росія розвʼязала проти України повномасштабну війну.

У відповідь на запитання, чи є якісь плани щодо переговорів щодо стратегічної стабільності між двома країнами, Пєсков сказав: "На жаль, поки що немає реальних планів щодо цього".

Путін також заявив, що будь-які зусилля щодо розширення контролю над озброєннями вимагатимуть "кропіткої спільної роботи", і можуть бути спрямовані на те, щоб "не допустити повторення того, що сьогодні відбувається на Донбасі".

Крім того, російський президент вкотре заявив, що РФ вторглася в Україну, "аби захистити етнічних росіян і російськомовних жителів східного Донбасу від переслідувань з боку Києва". У своїй промові він також звинуватив Україну в "злочинах проти людства".

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