Путін: Росія відкрита до діалогу щодо нерозповсюдження ядерної зброї
Президент Росії Путін 30 червня заявив, що Москва відкрита до діалогу щодо стратегічної стабільності та нерозповсюдження ядерної зброї, проте у кремлі повідомили, що наразі з Вашингтоном такі перемовини не ведуться
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, і Москва, і Вашингтон наголошують на важливості підтримувати комунікацію щодо питань ядерної зброї. Як відомо, ці країни є найбільшими ядерними державами світу, оскільки мають в цілому приблизно 11 тис. ядерних боєголовок.
"Росія відкрита до діалогу щодо забезпечення стратегічної стабільності, збереження режимів нерозповсюдження зброї масового знищення та покращення ситуації у сфері контролю над озброєннями", - сказав Путін під час виступу на юридичному форумі у Санкт-Петербурзі.
Пізніше того ж дня речник Кремля Пєсков повідомив, що між Путіним і президентом США Джо Байденом не було прямого контакту після того, як Росія розвʼязала проти України повномасштабну війну.
У відповідь на запитання, чи є якісь плани щодо переговорів щодо стратегічної стабільності між двома країнами, Пєсков сказав: "На жаль, поки що немає реальних планів щодо цього".
Путін також заявив, що будь-які зусилля щодо розширення контролю над озброєннями вимагатимуть "кропіткої спільної роботи", і можуть бути спрямовані на те, щоб "не допустити повторення того, що сьогодні відбувається на Донбасі".
Крім того, російський президент вкотре заявив, що РФ вторглася в Україну, "аби захистити етнічних росіян і російськомовних жителів східного Донбасу від переслідувань з боку Києва". У своїй промові він також звинуватив Україну в "злочинах проти людства".
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