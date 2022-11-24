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Путін розпочинає нову газову війну

Сергій Фурса
24 листопада, 2022 четвер
14:02
Погляд Сергій Фурса

Газпром під час холодів розпочинає газову війну з Україною. Газпром знов взявся до своєї улюбленої справи

Газпром перейшов до нового етапу шантажу.

Ви забули, що Газпром під час холодів розпочинає газову війну з Україною? Тоді згадуйте. Бо Газпром знов взявся до своєї улюбленої справи. І знов це не про економіку. А про що?

Новий етап підступного шантажу Путіна. Зараз він лякає, що зупинить транзит газу територією України. І для цього розпочав ниття, що Україна краде газ.

Що далі? Далі Путін думає, що Україна нарешті злякається замерзнути, що в Європі у всіх станеться серцевий напад, і всі погодяться на його план замороження війни до кращих часів. Бо це ниття – логічний початок для зупинки транзиту під приводом крадіжки. І Путін думає, що тепер точно налякає українців. Та й доб’є європейців, які ось-ось замерзнуть, але ще тримаються, внаслідок кволого транзиту через Україну.

Путін думає, що Україна нарешті злякається замерзнути, що в Європі у всіх станеться серцевий напад, і всі погодяться на його план замороження війни до кращих часів. Бо це ниття – логічний початок для зупинки транзиту під приводом крадіжки

Чому він так думає? Бо для України транзит газу є плюс для функціонування газотранспортної системи і це дозволяє більш ефективно доправляти газ до споживача. Путін дочекався морозів і вирішив витягнути цю нову карту. На додачу до обстрілів енергетичної інфраструктури. Що вимагає більшого використання газу. Також це ускладнить імпорт газу, бо буде вимагати фізичного перетоку блакитного палива.

Плюс, зупинка транзиту має вплинути на ціни на газ в Європі. Які останнім часом не слухаються Путіна і відмовляються рости. А тут нова порція проблем – новий потенціал зростання ціни. І Путін сподівається, що зростання відбудеться, навіть попри теплу погоду в Європі та заповненні сховища. Що зробить імпорт газу для України дорожчим. А проблеми в європейців більші. І тоді вони точно вже вийдуть на тарифні майдани. І приведуть до влади друзів Путіна. Які бігають по світу і пропонують мирні угоди "для Путіна", але поки що їх ніхто не приймає і всі посилають.

Україна і Молдова разом виступили проти шантажу Газпрому. Нещодавно запрацював віртуальний реверс на кордоні Молдова-Україна, коли фізичні обсяги можуть відрізнятися від комерційних через взаємозалік зустрічних потоків. Як давно вже зроблено на кордоні ЄС і України

На додаток, Україна і Молдова разом виступили проти шантажу Газпрому. Нещодавно запрацював віртуальний реверс на кордоні Молдова-Україна, коли фізичні обсяги можуть відрізнятися від комерційних через взаємозалік зустрічних потоків. Як давно вже зроблено на кордоні ЄС і України. І чим далі, тим тиск на Молдову буде менш ефективний. А тиснути Путіну треба, бо там неподобство, реформи й проєвропейський уряд.

Путін без ракет хоче погіршити ситуацію в українській енергетиці. Цілком очікувано, до речі

Коротко кажучи, все зійшлося. І, звичайно, головний удар буде по Україні. Як завжди.

Таким чином, Путін без ракет хоче погіршити ситуацію в українській енергетиці. Цілком очікувано, до речі. Бо в Україні давно дивувалися, що хоч якийсь транзит зараз йде. Логічно, що Путін зберігав його, щоб зупинити в критичний момент. І восени розпочав удари по українській енергетиці. І зараз загрожує зупинити транзит. Бо стало холодно.

Чи може він погіршити ситуацію? Може. Чи допоможе це йому схилити Україну до капітуляції. Ні, не допоможе. Чи зруйнує це нашу газотранспортну систему? Ні, не зруйнує. Просто зробить життя газовиків менш комфортним. Але поки що не до рівня електриків.

Зима буде довга, темна і не комфортна. Але весна прийде.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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