Путін створює штучну конфронтацію, щоб запобігти внутрішній дестабілізації в Росії, – Портников
Віталій Портников вважає, що внутрішньополітична ситуація в Російській Федерації дуже погана й Путін намагається перенести тягар проблем на штучну конфронтацію
Журналіст висловив таку думку у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.
“Чесно кажучи, цими днями я був здивований не перемовинами Путіна з Байденом, а розмовою президента Росії з кінорежисером Олександром Сокуровим. Режисер говорив, що треба думати, що робити з Кавказом, що там люди не розвиваються, що в разі, якщо хтось не хоче бути з росіянами, може їм варто піти. Це були такі собі рефлексії російського інтелігента. Мене тут не Сокуров зацікавив, а Путін, який занервував і почав говорити: ви хочете перетворити Росію на Московію, ясно, в НАТО теж цього бажають”, – зазначив Портников.
Публіцист припустив, що внутрішньополітична ситуація в Російській Федерації не така стабільна, як це здається на перший погляд.
“Я був переконаний, що відцентрові процеси в Росії контролюються авторитарним режимом, що національне питання, особливо після 2-ої чеченської війни знаходиться під контролем “ЧК”. Тобто є така модель делегування повноважень національним баронам, як у Чечні чи інших кавказьких республіках, і ситуація вирішена. Як бачимо, з точки зору Путіна не вирішена. Він очевидно нервує з приводу стабільності у власній країні. І це теж дозволяє сказати, що ми не дуже розуміємо, що там насправді відбувається”, – зауважив Портников.
Журналіст наголосив, що реальної соціології та розуміння справжньої внутрішньополітичної ситуації в Російській Федерації немає і можна покладатися лише на власну інтуїцію.
“Тепер, коли я бачу Путіна, розумію, що моя інтуїція мене підводить, що він щось знає таке, чого я не усвідомлюю. Тоді це дає інший вимір процесу, що Путін настільки занепокоєний стабільністю у власній країні, що намагається перенести тягар проблем ось на цю конфронтацію. Що він створює принаймні штучну конфронтацію, щоби запобігти внутрішній дестабілізації”, – додав Віталій Портников.
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