Путін утримуватиме Херсон до кінця, бо вважає його своєю великою перемогою, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що для Путіна місто Херсон є найбільшою перемогою від початку агресії проти України
Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо".
"Причиною того, що Путін віддає перевагу в утриманні Херсона, а не Луганської та Донецької областей, є ефект новизни. Він возиться з псевдореспубліками вже 8 років. Йому набридли Пушилін та Пасічник. А от Херсон він вважає своїм таким великим надбанням за всю війну", - пояснив Ступак.
Експерт наголосив, що Путіну плювати на стан його військ на Сході України.
"Зрозуміло, що Путін хоче втримати Херсон. Для нього це місто є найбільшою перемогою від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тому він буде кидати на оборону міста всі сили. Особливо напередодні урочистого підписання "договору про приєднання" окупованих територій України. Йому байдуже на Лиман і на російські війська, які там опинились в оточенні. Він марить Херсоном", - додав він.
- 2 жовтня в Інститут вивчення війни повідомили, що президент Росії Володимир Путін наказав утримувати окуповані території Херсонської та Запорізької областей, попри невдачі на Харківщині та Донбасі
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