Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо".

"Причиною того, що Путін віддає перевагу в утриманні Херсона, а не Луганської та Донецької областей, є ефект новизни. Він возиться з псевдореспубліками вже 8 років. Йому набридли Пушилін та Пасічник. А от Херсон він вважає своїм таким великим надбанням за всю війну", - пояснив Ступак.

Експерт наголосив, що Путіну плювати на стан його військ на Сході України.

"Зрозуміло, що Путін хоче втримати Херсон. Для нього це місто є найбільшою перемогою від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тому він буде кидати на оборону міста всі сили. Особливо напередодні урочистого підписання "договору про приєднання" окупованих територій України. Йому байдуже на Лиман і на російські війська, які там опинились в оточенні. Він марить Херсоном", - додав він.

2 жовтня в Інститут вивчення війни повідомили, що президент Росії Володимир Путін наказав утримувати окуповані території Херсонської та Запорізької областей, попри невдачі на Харківщині та Донбасі

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