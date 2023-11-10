Путін вночі зустрівся з Шойгу та Герасимовим у Ростові
Президент Росії Володимир Путін у ніч на 10 листопада після візиту до Казахстану зустрівся з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим
Про це пише РІА Новини.
Зазначається, що Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону та заслухав доповіді про хід "спецоперації" та ознайомився із новими зразками військової техніки.
Крім цього, його супроводжували міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов.
- 9 листопада Володимир Путін прибув із візитом до Казахстану та зустрівся з Касим-Жомартом Токаєвим.
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