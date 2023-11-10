Путін вночі зустрівся з Шойгу та Герасимовим у Ростові

Про це пише РІА Новини.

Зазначається, що Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону та заслухав доповіді про хід "спецоперації" та ознайомився із новими зразками військової техніки.

Крім цього, його супроводжували міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов.