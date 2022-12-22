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Війна з Росією: хроніка
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Путін вперше назвав збройний конфлікт з Україною війною

22 грудня, 2022 четвер
18:53
війна з Росією Путін

Володимир Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації"

Про це президент РФ заявив у розмові з журналістами кремлівського пулу.

"Наша мета — не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав Путін.

Також він вкотре наголосив, що Росія не відмовляється від мирних переговорів з Україною.

"Усі збройні конфлікти закінчуються так чи інакше якимись переговорами на дипломатичному треку. А ми ніколи не відмовлялися. Це керівництво України саме собі заборонило вести переговори. Однак, рано чи пізно, звичайно, будь-які сторони, які перебувають у стані конфлікту, сідають та домовляються. Чим швидше це усвідомлення прийде до тих, хто нам протистоїть, тим краще. Ми від цього ніколи й не відмовлялися", - додав Путін.

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Володимир Путін
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