Путін, як і Гітлер, очікує свою вальпургієву ніч
Передача ікони Трійці Андрія Рубльова російській православній церкві — це явно початок пошуку вундерваффе. І це не може не радувати нас
На жаль, це ще не весна 1945 року й очікування вальпургієвої ночі Гітлером, але карлик іде правильним шляхом.
РПЦ просило цю ікону багато десятиліть, але від них відмахуватися, як від мух. Нинішнє рішення явно продиктоване містичними, а не раціональними речами. Адже Гундяєв, мʼяко кажучи, не в фаворі та давати цей "царський" подарунок просто так, як мінімум, дивно.
Логіка Путіна, судячи з усього, будується на такому: Трійця має сакральну силу тільки в церкві. А зараз саме нераціональні речі потрібні Росії й, можливо, йому персонально. Тому найвідоміша ікона Росії має працювати уповні.
Це ще не агонія. Але похід в сакральність і сучасну блаватщину чи рєріховщину - це те, що нам потрібно. Це шлях до прийняття неправильних та ірраціональних рішень
Читайте також: (То)темний народ і його жерці
Поки — це все ще не віра в вундерваффе, але точно це вже початок хапання за соломинки.
Я дуже хочу, щоб ми всі розуміли: це ще не агонія. Але похід в сакральність і сучасну блаватщину чи рєріховщину - це те, що нам потрібно. Це шлях до прийняття неправильних та ірраціональних рішень.
На жаль, обійдемося без попкорну. Але воно точно починає йти до свого кінця.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.81
-
EUR
Купівля 40.5Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе