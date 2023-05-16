На жаль, це ще не весна 1945 року й очікування вальпургієвої ночі Гітлером, але карлик іде правильним шляхом.

РПЦ просило цю ікону багато десятиліть, але від них відмахуватися, як від мух. Нинішнє рішення явно продиктоване містичними, а не раціональними речами. Адже Гундяєв, мʼяко кажучи, не в фаворі та давати цей "царський" подарунок просто так, як мінімум, дивно.

Логіка Путіна, судячи з усього, будується на такому: Трійця має сакральну силу тільки в церкві. А зараз саме нераціональні речі потрібні Росії й, можливо, йому персонально. Тому найвідоміша ікона Росії має працювати уповні.

Це ще не агонія. Але похід в сакральність і сучасну блаватщину чи рєріховщину - це те, що нам потрібно. Це шлях до прийняття неправильних та ірраціональних рішень

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Поки — це все ще не віра в вундерваффе, але точно це вже початок хапання за соломинки.

Я дуже хочу, щоб ми всі розуміли: це ще не агонія. Але похід в сакральність і сучасну блаватщину чи рєріховщину - це те, що нам потрібно. Це шлях до прийняття неправильних та ірраціональних рішень.

На жаль, обійдемося без попкорну. Але воно точно починає йти до свого кінця.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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