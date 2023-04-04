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Путін звільнив генерала Мурадова, який провалив наступ на Вугледар, - ЗМІ

4 квітня, 2023 вiвторок
23:41
війна з Росією Рустам Мурадов (на передньому плані)

Генерал-полковника Рустама Мурадова звільнено з посади командувача Східного військового округу (СВО) і відсторонено від командування в Україні

Про це повідомили The Moscow Times два військові джерела.

50-річний Мурадов, який у минулому командував російськими силами в Сирії, а потім керував миротворчим контингентом у Нагірному Карабаху, був звільнений після провального наступу на сході України.

Під Вугледаром у лютому Мурадов кинув армію на мінні поля та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків (згідно з підрахунками Oryx). Водночас ЗСУ втратили лише 20 одиниць техніки.

Раніше про відставку Мурадова лише через 7 місяців після призначення (5 жовтня 2022 року) повідомили провоєнні z-канали. Генерала зняли з посади через військові невдачі і втрати, підтвердило джерело The Moscow Times у СВО. Адже взяття Вугледара могло б дозволити російській армії обійти українські укріплення навколо Авдіївки та відкрити дорогу для широкого наступу на Донбас.

Але попри втрати, які міноборони Великої Британії оцінило у 500 осіб на день, армія зазнала фіаско. "Мурадов був усунений, тому що він був божевільним ідіотом, який здатний наказати солдатам піти на вірну смерть, – сказав співрозмовник The Moscow Times. — Багато хто скаржився на нього".

Ігор Гіркін (Стрілков), колишній міністр оборони ДНР, засуджений у Гаазі за удар по Boeing над Донбасом, назвав командування під Вугледаром "повними кретинами", а Grey Zone, напівофіційний телеграм-канал ПВК Вагнера, погрожував "двохсотити" командирів, які відсиджуються у штабі.

"Мурадов щоразу відправляв сили в атаку малими механізованими формаціями мінними полями та відкритою місцевістю, і вони нічого не досягли під Вугледаром", — каже військовий аналітик Майкл Кофман.

Втім, зміна командувача на важливій ділянці фронту навряд чи допоможе армії досягти будь-якого прогресу, вважає він: "Є ключові проблеми з якістю сил, з молодшими командирами, які так просто не вирішити. Це не питання зміни тактики".

  • Нагадаємо, аналітики ISW ще у кінці березня повідомляли, що через невдачі армії РФ в Україні у відставку пішли командувачі двох військових округів. Йшлося про Мурадова та командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова.
Донеччина
втрати окупантів
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