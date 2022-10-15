Про це сказав російський опозиційний політик Марк Фейгін у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Він спирається на таких людей. Йому потрібний баланс, потрібно, щоб крім ФСБ, попри те, що це його дітище, система влади, був його власний клан, щоб був баланс для нього особисто, який створює гарантії", - зазначив він.

На його думку, Пригожин і Кадиров – це люди з неповноцінною біографією.

"Пригожин судимий, барига, за ним "шлейф" ; Кадиров у 16 років зарізав першого росіянина. Це явно люди, яким хоч і пророкують якесь політичне майбутнє, але шансів вони, чесно кажучи, на нього не мають. Бо з подібним бекграундом у Росії реалізувати таке майбутнє, тим більше коли ти представник одного з народів, а Пригожин взагалі незрозуміло звідки з’явився, усе ж таки дуже складно", - зазначив політик.

Фейгін зазначив, що для Путіна ці парамілітарні утворення – що ПВК Вагнера, що підрозділи Кадирова з Росгвардії, є сильною і якісною преторіанською гвардією (особистими охоронцями).

"Якщо якась змова – він на них зможе спертися. І вони розуміють: як не стане Путіна – де буде той Кадиров, той Пригожин? Хто б не прийшов, навіть вихідці з ФСБ, син Патрушева сяде – їх однаково приберуть обох, бо вони непотрібні, це особисті стосунки самого Путіна, але жодним чином не зобов'язання самої системи щодо цих людей", - підсумував він.