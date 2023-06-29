На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 29 червня:

Невдалий заколот послабив Путіна та кадрові перестановки

Невдалий заколот групи Вагнера послабив Володимира Путіна, що свідчить про тріщини в автократії в Москві, оскільки російський президент намагається відновити збитки, завдані своєму авторитету, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Як пише The Guardian, він робить рідкісні публічні заходи, зустрівшись із військовим персоналом у Кремлі та привітавши натовп під час прогулянки. В інтерв'ю ARD Шольц сказав: "Я справді вірю, що він ослаблений, оскільки це свідчить про те, що автократичні структури влади мають тріщини в собі, і він не так міцно тримається в сідлі, як завжди стверджує".

Пил після заколоту Вагнера осідає, тоді як російське військове керівництво стикається з важкими питаннями, пише CNN. Кремль доклав чимало зусиль, щоб відновити владу президента Володимира Путіна, проводячи зустрічі та заходи, спрямовані на демонстрацію єдності та солідарності держави та армії під його керівництвом. Але у свідомості багатьох буде непросто підвести риску під надзвичайними подіями вихідних, і залишаться запитання щодо ефективності, готовності та навіть лояльності деяких російських підрозділів.

Фото: reuters

Президент РФ прагне покарати союзників Пригожина, але це складно

Деякі російські військові блогери-мільйонники очікують серйозних кадрових перестановок у світлі повстання Вагнера і, можливо, в спецслужбах. Один з військкорів припустив, що в той час, як начальник Генштабу Валерій Герасимов формально залишається відповідальним за те, що Росія називає "спеціальною військовою операцією" в Україні, командувач повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Михайло Теплінський фактично керує війною. Ще один блогер писав, що "одним із позитивних моментів 24 червня може бути те, що влада очиститься від нелояльних і нестабільних кадрів".

Путін хоче покарати союзників Пригожина, які сприяли повстанню боса найманців, адже прагне встановити контроль над Росією, пише The New York Times. Проте глибокі зв'язки лідера Вагнера з керівною елітою ускладнюють ці зусилля. Питання про те, хто буде покараний за заколот, має велике значення для російського керівництва, особливо тому, що деякі з ключових союзників і симпатиків Пригожина, як вважають, перебувають у військових та уряді. У Москві була напружена увага до долі генерала Сергія Суровікіна, високопоставленого військового чиновника, якого Пригожин публічно хвалив і який, як кажуть, знав про повстання заздалегідь. Видання зазначає, що під час закритої зустрічі з представниками російських ЗМІ в Кремлі Путін підживив припущення про ширші репресії. Він представився керівником тотального контролю і заявив, що заглиблюється в бізнес-контракт керівника Вагнера з Міноборони Росії.

Упродовж 18 місяців Росія все глибше сповзала до тоталітарного режиму правління, включаючи драконівські закони, висунуті президентом Володимиром Путіним, які роблять злочинним критикувати війну проти України або навіть називати її війною, а не улюбленим евфемізмом Путіна "спеціальна військова операція". Та на минулих вихідних лідер Вагнера Євген Пригожин зробиш щось набагато серйозніше, пише The Washington Post. Він очолив збройний конфлікт проти Російської держави: його найманці збили вертольоти та літак, убивши льотчиків на борту, направили бронетехніку на Москву, а сам Пригожин заявив, що військові цілі Путіна є помилковими.

Ці дії легко підпадають під злочин "розпалювання збройного повстання", який за російським законодавством карається позбавленням волі на строк від 12 до 20 років. Проте Пригожин на свободі, а десятки активістів засуджені та сидять у в'язницях. Видання зазначає, що Росія не керувалася верховенством права під час пана Путіна, але під час війни вона досягла нових глибин беззаконня та свавілля. У нинішній системі ворогів Путіна карають, а за його примхою воєначальники рятуються. Має бути навпаки: Путіна слід притягнути до відповідальності за воєнні злочини, а тисячі невинних людей, покараних за антивоєнні погляди, мають бути звільнені.

Також WP додає, що ув’язнений російський опозиційний лідер Олексій Навальний, якого звинуватили в спробі повалити російську владу, був приголомшений, дізнавшись, що Євген Пригожин, який посилав колони танків у бік Москви й чиї бойовики збили шість російських вертольотів і літак, уникнув звинувачень у повстанні завдяки угоді з президентом Володимиром Путін. Коли його адвокати в суді розповіли йому про заколот, він написав: "Я думав, що це якийсь новий жарт або інтернет-мем, який ще не дійшов до мене".

В Білорусі швидко зводять будинок для імовірного розміщення Вагнера

Президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається привернути увагу, кажуть журналісти NYT. Він красується на світовій арені, ширяючи в ЗМІ, щоб приписати собі заслугу в посередництві в припиненні збройного заколоту в Росії минулих вихідних. Буквально за кілька тижнів до цього білоруський силач з гордістю оголосив про постачання першої російської тактичної ядерної зброї до Білорусі, вихваляючись, що він без вагань її використає.

Поки невідомі подробиці угоди між Пригожиним і Путіним, за посередництва Лукашенка. Ймовірно, їх переписують, оскільки російський президент зміцнює свою позицію в країні, а лідер ПВК Вагнера зважує свої варіанти. Але це не завадило Лукашенку продовжувати спроби відшліфувати свою репутацію. Зокрема, напередодні білоруські ЗМІ повідомили, що лідер країни переконав Путіна не робити нічого необдуманого після того, як він нібито запропонував ідею вбити Пригожина. Якими б не були деталі, роль Лукашенка у переговорах майже напевно була провідною, але білоруський президент є не самостійним актором, а інструментом кремлівської політики, і він є ним протягом багатьох років.

Фото: Getty Images

Разом з тим повідомляється, що супутникові знімки показують, як Білорусь швидко будує тимчасові споруди на закинутій військовій базі, що свідчить про можливе там розташування бійців Вагнера, яким було надано можливість переїхати до країни після невдалого заколоту групи проти Путіна. Будівництво було вперше помітно на супутникових знімках, зроблених у понеділок приватною компанією Planet Labs, через два дні після того, як війська Вагнера раптово припинили марш на Москву.

До вівторка зображення показали, що спортивний майданчик у закритому військовому об’єкті був змінений, наповнений щонайменше шістьма рядами тимчасових споруд, схожих на великі намети. На супутникових знімках також видно подібне будівництво на відкритих майданчиках біля спортивного майданчика. База розташована неподалік від міста Осиповичі, де є численні військові об'єкти, зокрема полігон та склад боєприпасів. Зауважується, що не було жодних офіційних повідомлень про те, де будуть розміщені найманці Вагнера в Білорусі або коли вони туди поїдуть, і невідомо, коли вони покинуть Росію чи поле бою в Україні. Війська Вагнера також отримали можливість приєднатися до російських військових до 1 липня. Але незалежне російське видання "Верстка" першим повідомило про Осиповичі як місце розміщення бойовиків Вагнера. База також збігалася з даними у заяві Лукашенка, коли він казав, де можуть бути розміщені найманці.