Путіну скучно говорити про вакцини. Він живе у геополітичних ілюзіях
Німецький Bild опублікував статтю про те, що війна буде тривати, як мінімум, до 2026 року і до того часу росіяни планують дійти до Дніпра і Харкова
Якщо коротко:
1. Чи може російський генштаб планувати щось подібне? Звичайно, може. Але, як і всякі подібні плани, вони будуть стикатися з реальністю.
2. Реальність така, що Путін, як показала недавня пресконференція, справді знаходиться в ілюзорному світі і йому скучно говорити про вакцини та ціни. Він хоче жити в геополітичних ілюзіях і подібних планах. Проте, реальність завжди наздоганяє ілюзію.
3. Отже, яка головна ціль Путіна? Його головна ідея-фікс, як я це вже писав і раніше, стати третім полюсом поруч з Китаєм та США. І він вважає, що конвенційна війна в Україні дасть йому таку можливість.
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Поки всі потуги Росії зводяться до одного: до спроб створювати іншим проблеми й потім, на цих проблемах маніпулювати. І тут є один позитивний момент для нас: це розуміють всі у світі, й за майже два роки війни, Путіну поки не вдалось створити жодної додаткової точки напруги. Точніше, і у випадку з Нігером, і у випадку з Хамасом, Путін пробував наздогнати ситуацію, але йому не вдалося нічого. І навіть референдум у Венесуелі поки не приніс потрібних дивідендів.
Поки традиційна гра Путіна на підняття ставок не приносить потрібних йому переляків зі сторони противників. А ядерний шантаж поки взагалі не працює.
4. Якщо ми говоримо про воєнні дії в Україні, то головна задача — вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Гранд-ідея — Одеса. Тому генштаб, звичайно буде пропонувати такі плани.
5. Чи є ці плани хоч трохи реалістичними? Станом на зараз точно ні. За яких умов вони можуть здійснитися? Лише за умови втрати підтримки Заходом і початком внутрішньої політичної та управлінської кризи. Вірогідність і першого, і другого невисока. Тому — не рефлексуйте.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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