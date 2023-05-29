Путіну залишилося недовго? 

Він, як виявилося, настільки недорікуватий, невже й справді поступальна хвороба Паркінсона, чи просто вроджена тупість, що навіть не здатний прорахувати й врахувати сумний досвід своїх попередників Сталіна й Хрущова.

Бо ж, як тільки ці двоє, кожен у свій час, спробувати бавитися у ядерні ігри, тобто свідомо ставити людство на грань знищення, то начеб втручалася якась вища сила, і після цього вони при владі вже довго не протрималися. Сталін то взагалі, варто було йому лише заїкнутися про можливість використання ядерної бомби у Корейській війні, як скоро уже конав на підлозі у власній сечі, вочевидь, іншого варіанту його усунення просто не існувало. Подейкують, роль “вищої сили” тоді зіграли його вірні соратники. Ну, а Хрущов після спровокованої ним же, так званої, “Карибської кризи”, коли світ стояв на грані ядерної війни, також невдовзі позбувся влади, хоча потім ще трохи й повідчував себе пенсіонером союзного значення. І у цьому випадку так само без вірних соратників не обійшлося... У Путіна також вірних соратників не бракує, хоча спокійна старість йому навряд чи світить. Він вже й так воєнний злочинець, і вочевидь, живий, поки на троні.

Я далекий він віри у теорію всесвітньої змови чи якийсь там таємний план групи впливових людей або організацій проти порушників ядерного статус-кво, тут, швидше за все, просто діє головний закон карми. Тобто, все що ти випромінюєш у Всесвіт повернеться до тебе бумерангом. Хочеться вірити, що плішивому диктатору залишилося чекати не так вже й довго, а рикошетом, і Луці дістанеться.

А може, з нього й почне? Хоча вусатий, звісно, як завжди, понадіється пропетляти.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

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