П'ять фільмів пройдуть нацвідбір на премію "Оскар"

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.



"Цього року в національному відборі участь братимуть 5 фільмів. Усі вони створені за державної підтримки", - ідеться в повідомленні.



24-го вересня відбудеться засідання комітету України з відбору стрічки-кандидата.



Список:

"Відблиск", режисер Валентин Васянович;

"Стоп –Земля", реж. Катерина Горностай (Україна);

"Носоріг", реж. Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);

"Погані дороги", реж. Наталка Ворожбит (Україна);

"Чому я живий", реж. Віллен Новак (Україна, Грузія).

"Відблиск" - це фільм про трансформацію дорослої людини та прискорене дорослішання дитини під тиском війни. Головний герой фільму – цивільний хірург із Дніпра, який іде добровольцем на фронт і потрапляє в полон. Після звільнення на нього чекає мирне життя, проте пережите переслідує його.



"Стоп - Земля" - про 16-річну Машу, яка вчиться у звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів, вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу.





Історія фільму "Носоріг" заснована на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.







Стрічка "Погані дороги" складається з чотирьох новел. Події відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті та порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.



Фільм "Чому я живий" - про Маріуполь. Довоєнне життя в невеличкому українському місті, на березі Азовського моря, з добрим побутом, сварливими сусідами, самодіяльною оперою, з доносами в "енкаведе" і танцмайданчиком у міському саду, з гонінням за віросповідання і, певна річ, з любов’ю.

