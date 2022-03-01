П'ятеро українців на одного окупанта: на Сумщині відбувся перший обмін полоненими
У Сумській області обміняли п’ятьох людей учасників тероборони на одного російського офіцера військової поліції
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Facebook.
З полону повернулися:
- Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.
- Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.
- Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
- Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
- Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.
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