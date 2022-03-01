П'ятеро українців на одного окупанта: на Сумщині відбувся перший обмін полоненими

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Facebook.

З полону повернулися:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.