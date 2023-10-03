Рада безпеки ООН дозволила відправку іноземних військових на Гаїті

Про це пише CNN.

Зазначається, що рішення було ухвалено після неодноразових закликів про військову допомогу прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Генрі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і Сполучені Штати також настійно закликали міжнародну спільноту підтримати таку місію.

За резолюцію проголосували 13 членів ради, Росія і Китай утрималися.

Попри схвалення потужної Ради Безпеки ООН, ці сили формально не будуть під контролем ООН. Очікується, що її очолить Кенія, яка пообіцяла 1000 поліціянтів, щоб очолити місію. Деякі сусіди Гаїті з Карибського басейну – Антигуа і Барбуда, Багамські острови та Ямайка – також запропонували підтримку місії.

Сили "багатонаціональної підтримки безпеки" матимуть 12-місячний мандат на Гаїті. Час його прибуття ще не встановлено, і інші країни були запрошені до участі. Резолюція також закликає до глобального припинення продажу зброї Гаїті, за винятком затверджених цілей безпеки.

Ситуація на Гаїті: що відомо

Ворожі банди контролюють більшу частину Порт-о-Пренса – столиці та головного порту Гаїті – перекриваючи життєво важливі лінії постачання до решти країни.

Зазначається, що члени банди також тероризували столичне населення, змусивши близько 200 000 людей залишити свої домівки серед хвиль невибіркових убивств, викрадень, підпалів і зґвалтувань.

Очікується, що місія зміцнить місцеву безпеку та посилить національну поліцію Гаїті у її переслідуванні банд. Сили безпеки Гаїті вже отримують певну міжнародну підтримку, але залишаються неукомплектованими та озброєнням.